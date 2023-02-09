Путин объяснил, почему к России «все лезут»

Путин считает, что России до сих пор завидуют Фото: REUTERS

У России по-прежнему много завистников, которые продолжают «лезть» к ней, однако она будет укреплять себя изнутри и вовне, заявил президент страны Владимир Путин.

«Нам и сейчас завидуют, иначе бы не лезли к нам. Пусть потренируются, а мы будем только укреплять себя изнутри и вовне», – сказал глава государства на церемонии вручения наград по случаю 100-летия гражданской авиации.

Как писал сайт KP.RU, в декабре прошлого года Путин заявил, что России, жившей в санкционных условиях со времен воссоединения в 2014 году, в 2022 году объявили настоящую санкционную войну, однако Запад не достиг своих целей по разрушению страны. Москва принимает все необходимые меры, чтобы суверенитет страны во всех областях, в том числе экономике, продолжал укрепляться, отметил он. По его политика, это послужит вдохновляющим примером для других государств, которые стремятся к справедливому многополярному мироустройству.