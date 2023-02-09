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НовостиПолитика9 февраля 2023 17:18

Премьер Португалии назвал невозможной передачу Украине истребителей

Все самолеты отправляются на необходимые миссии, объяснил португальский премьер
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Премьер Португалии назвал невозможной передачу Украине истребителей

Премьер Португалии назвал невозможной передачу Украине истребителей

Фото: REUTERS

Португалия не имеет возможности передать Украине свои истребители, заявил премьер-министр страны Антониу Кошта.

«Это не красная линия – это та область, где у нас просто нет возможности, учитывая, что все самолеты, которые у нас есть, направляются на миссии, без которых мы не можем обойтись», – сказал политик журналистам.

Напомним, ранее в передаче Украине истребителей отказали власти Бельгии.

Тем временем Великобритания не планирует в ближайшее время передавать Украине истребители. Об этом заявил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.

Посольство России предупредило о последствиях для всего мира в случае поставок Лондоном истребителей Украине.

Как писал сайт KP.RU, в конце января 2023 президент Украины Владимир Зеленский попросил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга начать поставки Киеву боевых самолетов и дальнобойных ракет.