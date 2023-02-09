Премьер Португалии назвал невозможной передачу Украине истребителей Фото: REUTERS

Португалия не имеет возможности передать Украине свои истребители, заявил премьер-министр страны Антониу Кошта.

«Это не красная линия – это та область, где у нас просто нет возможности, учитывая, что все самолеты, которые у нас есть, направляются на миссии, без которых мы не можем обойтись», – сказал политик журналистам.

Напомним, ранее в передаче Украине истребителей отказали власти Бельгии.

Тем временем Великобритания не планирует в ближайшее время передавать Украине истребители. Об этом заявил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.

Посольство России предупредило о последствиях для всего мира в случае поставок Лондоном истребителей Украине.

Как писал сайт KP.RU, в конце января 2023 президент Украины Владимир Зеленский попросил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга начать поставки Киеву боевых самолетов и дальнобойных ракет.