Почти 18 тысяч человек погибли в Турции и Сирии из-за землятресени Фото: REUTERS

Почти 18 тысяч человек погибли в Турции и Сирии из-за землетрясений. Кроме того, десятки тысяч человек получили ранения, тысячи зданий были разрушены.

«Число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 16 546», - об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Он отметил, что число погибших в результате разрушительных землетрясений, сотрясших страну в понедельник, составило 16 546. Пострадали 66 132 человека.

«Число жертв землетрясения в Сирии возросло до 1 347», - сообщил в ходе пресс-конференции министр здравоохранения арабской республики Хасан аль-Габаш в эфире телеканала Al Ekhbariya.

Министр уточнил, что число пострадавших составляет 2 295 человек, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, в том числе психологическая.

Как писал сайт KP.RU, 8 февраля 2023 года спасатели МЧС России прибыли в Турцию, чтобы оказать помощь в трудный для страны момент.

Как отмечалось, аэропорт был забит спасателями из разных стран. Однако возникли некоторые проблемы с логистикой, транспортом.

Уточнялось, чтобы добраться до назначенного места спасателям необходимо проделать большой путь - дороги разбиты обломками зданий так сильно, что местами трещины на асфальте достигают до полуметра. Кроме того, все это создает большие пробки.

7 февраля 2023 года спасатели МЧС России прибыли в Сирию и направились в район поисково-спасательных работ.

Напомним, в ночь на 6 февраля 2023 года произошло сильнейшее за последние 80 лет землетрясение и превратило в руины тысячи построек в десяти провинциях Турции и северных районах Сирии.