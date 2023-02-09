Названы привычные упражнения, способные навредить здоровью Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Эксперт-наставник фитнес-школы Evotren и эксперт-преподаватель сети X-Fit Максим Оборин в беседе с «Газетой.Ru» об опасности из-за риска получения травмы для некоторых людей, которые могут получить их даже при простейших физических нагрузках, как приседания или рывки гири.

Прежде всего эксперт заявил, что травмоопасность упражнений зависит от общей подготовки, а также биомеханики движений, мышечных дисбалансов и количества нагрузки. Более того, существуют упражнения, которые зачастую для неподготовленного человека оборачиваются травмами. Такие как, приседания.

Как заявил специалист, для выполнения приседаний должен быть мобильный тазобедренный сустав и стабильность коленного сустава, а также подвижность голеностопного сустава. В противном случае упражнение может привести к хроническим болям.

Некорректное выполнение становой тяги может привезти к развитию протрузий и грыж. Специалист советует выполнять это упражнение с размеренной подготовкой. Рывки, тяжелоатлетическое упражнение также опасны для неподготовленного организма, поскольку может пострадать плечевые суставы, шейный отдел и поясничный отдел.

«Упражнения с приседанием на одной ноге, размещенной на рукоятке гири могут привести также и к серьезным повреждениям голеностопа», - добавил тренер.

Президент Федерации традиционного карате, вертеброневролог, мануальный терапевт клиники «Спектра» Роман Генералов в беседе с Life.ru дал советы, как снять боль в мышцах после тренировки, рекомендуя правильно дышать во время упражнений и принимать контрастный душ после тренировки.

Сертифицированный тренер Татьяна Лукина в разговоре с «Пятым каналом» рассказала, как, не насилуя свой организм, начать заниматься спортом вечерами. Причиной нежелания заниматься спортом вечером специалист назвала отсутствие движения на работе, рекомендуя делать хотя бы поворот головы.