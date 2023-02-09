Путин заявил, что в России продолжат развивать лоукостеры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России продолжат развивать лоукостеры, так как не все могут себе позволить летать бизнес-классом, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями авиационной отрасли.

«Конечно будет», - ответил Путин на вопрос бортпроводника авиакомпании «Победа» Алины Макаровой, будет ли продолжено развитие лоукостеров.

Президент отметил, что «у нас, так скажем, покупательная способность граждан не позволяет всем летать в бизнес-классе, в первом классе, поэтому объем перевозок, конечно, зависит от цены билета».

Глава государства подчеркнул, что лоукостер - востребованный вид услуги.

«Такой вид услуги востребован, должен быть поддержан и будет поддержан», - заявил Путин.

Как писал сайт KP.RU, ранее 9 февраля 2023 года Владимир Путин сообщил, что экономику России в 2023 году ожидает небольшой, но все же рост.

Президент отметил, что подобные прогнозы присутствуют как в отечественных, так и в иностранных институтах.

Также глава государства заявил, что эффективное противостояние России экономическим угрозам стало неожиданностью для западных стран, которые пытались их создать.

При этом Путин пояснил, что отдельные отрасли столкнулись с трудностями - это было неизбежно.

По его словам, для многих, тех, кто пытался и пытается создать для нас проблемы, было неожиданным то, как эффективно мы противостоим создаваемым для нас угрозам в области экономики и в отдельных отраслях производства.

Кроме того, Владимир Путин сказал, что у России по-прежнему много завистников, которые продолжают «лезть» к ней, однако она будет укреплять себя изнутри и вовне.