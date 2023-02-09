МИД России: целью расследования подрыва «Северных потоков» является сокрытие исполнителей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Целью расследования подрыва «Северных потоков» является сокрытие исполнителей диверсии, об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко на площадке дискуссионного клуба «Валдай».

«История с Северным потоком, который был взорван, как известно, при абсолютно молчаливом попустительстве... европейских стран», - сказал Грушко.

Дипломат подчеркнул, что « расследование ведется таким образом, чтобы, действительно, концы в фигуральном и прямом смысле остались в воде».

Он отметил, что «вот, собственно, и вся забота об этом».

Как писал сайт KP.RU, 8 февраля 2023 года американский журналист Сеймур Херш в своей статье заявил, что взрывчатку с дистанционным управлением под газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» заложили водолазы США под прикрытием учений НАТО «Baltops» в июне 2022 года. Через три месяца взрывом были уничтожены три из четырех ниток «Северного потока».

Мария Захарова прокомментировала публикацию словами, что «позицию России о вовлечённости США и НАТО мы озвучивали неоднократно».

Она подчеркнула, что регулярно отмечалось нежелание Дании, Германии и Швеции проводить открытое расследование и противодействие участию в нём России.

Депута Хамзаев предложил пригласить в Госдуму американского журналиста Сеймура Херша для обсуждения его статьи о терактах на «Северных потоках».