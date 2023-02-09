В окружении Киркорова рассказали, что его отца положили на лечение во 2-й госпиталь ветеранов

СВ окружении Киркорова рассказали, что его отца положили на лечение во 2-й госпиталь ветеранов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стало известно, что случилось с отцом Филиппа Киркорова. Отец известного артиста почувствовал себя плохо 9 февраля, ему стало плохо после обеда.

Вскоре в квартиру на Земляном Валу уже мчалась бригада скорой помощи. Это жилье принадлежит королю российской эстрады – именно так называет себя Киркоров. Но сам он не живет по этому адресу, в квартире расположился его 90-летний отец.

Как стало известно mk.ru, Бедроос Киркоров пожаловался на затрудненное дыхание и перепуганная сиделка сразу же вызвала неотложку. Врачи были на месте через несколько минут. После осмотра известного пациента медики приняли решение госпитализировать его.

Бедроса Киркорова доставили во 2-й госпиталь ветеранов войн. Врачи приняли решение направить Киркорова в стационар.

Друзья артиста рассказали, что Бедроса Киркорова экстренно госпитализировали с бронхитом. Оказывается Бедрос тяжело заболел еще месяц назад. Он был в Адлере, когда заметил, что стали отекать ноги.