Умер композитор Берт Бакарак, автор песни Raindrops Keep Fallin' On My Head Фото: REUTERS

В Лос-Анджелесе в возрасте 94 лет умер композитор Берт Бакарак, автор песни Raindrops Keep Fallin' On My Head, об этом сообщило издание Variety.

В статье указывалось, что Бакарак с 50-х по 80-е был очень влиятельным композитором для массовой популярной музыки в США.

При этом отмечалось, что в 60-х значимость его дуэта с поэтом Хэлом Дэвидом можно было только сравнить с тандемом Леннона и Маккартни.

В публикации напомнили, что в начале 50-х Бакарак работал дирижером и аранжировщиком у концертировавшей Марлен Дитрих.

Как подчеркивалось, Бакарак написал музыку к фильму «Казино Рояль» (1967 г.) и «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид» (1969 г.), а также автором многих песен.

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