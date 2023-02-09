Названы регионы с самыми низкими и высокими ценами на услуги стоматологов Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Росстат назвал регионы с самыми высокими и низкими ценами на услуги стоматологов в России. В декабре 2022 года изготовление съемного протеза стоило в среднем 16,1 тыс. рублей, а вот в феврале показатель а вот в феврале показатель несколько снизился до 14 тыс.рублей.

На какие услуги стоматологов выросли цены:

Коронки – с 5,7 тыс. до 6,4 тыс. рублей,

Лечение кариеса и установка пломбы - с 2,5 до 2,9 тыс. руб,

Удаление с обезболиванием – с 1,4 до 1,6 тыс.руб.

От региона к региону цены меняются. Например, сделать протез дешевле всего в Ингушетии ( в среднем 2,9 тыс.руб), а вот в Санкт-Петербурге эта услуга обойдется уже а 30,9 тыс.рублей.

Самую дешевую коронку можно установить тоже в Ингушетии, за нее потребуется заплатить 1 тыс.рублей, в Сахалинской области она обойдется уже в 15,6 тыс., в в Санкт-Петербурге – в 13,8 тыс.руб.

Самое доступное лечение кариеса в Карачаево-Черкесии – 1,1 тыс.рублей, а самое дорогое в Москве – 4,6 тыс.руб.

Удалить зуб с анестезией в Ингушетии стоит 361 руб, а в Москве за эту процедуру придется выложить 3,1 тыс.рублей.

Состояние зубов зависит от многих факторов: питания, ухода, образа жизни, наследственности.

- Сахар вредит не только зубам, но и в целом организму. Нельзя пить на ночь сладкие напитки. Они ускоряют процесс появления кариеса, особенно не рекомендуются детям, – сказал главный внештатный специалист-стоматолог Минздрава России Олег Янушевич «Абзацу».