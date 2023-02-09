Посол в Германии Нечаев: высказывания Писториуса о Путине вызывают недоумение Фото: REUTERS

Жесткие высказывания министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о президенте России Владимире Путине несовместимы с правилами приличия и вызывают недоумение, об этом заявил РИА Новости посол в Германии Сергей Нечаев.

«Считаем, что такого рода публичные ремарки несовместимы с правилами приличия и вызывают недоумение и сожаление», - сказал Нечаев.

Посол подчеркнул, что «член германского правительства, видимо, не учёл, что его руководитель – федеральный канцлер ФРГ – неоднократно заявлял о заинтересованности в продолжении диалога с российским лидером».

По словам дипломата, «подобные высказывания не вписываются в тональность и без того немногочисленных российско-германских контактов, предполагающих, как хотелось бы надеяться, цивилизованные рамки общения».

Как писал сайт KP.RU, ранее глава МИД России Сергей Лавров в ответ на заявление Писториуса посоветовал немецким политикам присмотреться к коллегам из Евросоюза и Германии.

Лавров отметил, что «мы много слышали хамских заявлений со стороны немецких политиков.

Министр подчеркнул, что «в отношении того, какой мир был бы лучше, и от кого следовало бы избавиться, мне кажется, они должны были бы начать с процесса изучения окружающих их коллег из Евросоюза и, собственно, посмотреть на внутригерманскую политику».

Он пояснил, что «вы сами понимаете цену подобного рода амбициям, которые с германской земли уже однажды как минимум в истории звучали, и чем все это закончилось».

Напомним, 8 февраля 2023 года Писториус в интервью газете Bild заявил, что «без колебаний и без компромиссов - мир без Путина был бы лучше».