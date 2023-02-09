Названы самые популярные направления для отдыха на февральские праздники Фото: Олег ЗОЛОТО

В 2023 году на февральские праздники выпадает сразу четыре выходных. Многие уже запланировали отдых на эти даты. Популярными направлениями стали ОАЭ, Таиланд и Турция (Стамбул) и Египет.

Отдых в Стамбуле на двоих с учетом перелета завтраками и экскурсией обойдется в 115 тыс.рублей. Если смотреть Каир и круиз по Нилу, то ценник стартует от 191 тыс.рублей.

Неделя в эмирате Шарджа (регулярные рейсы), проживание в отеле четыре звезды и завтраками стоит 119 тысяч рублей, а поездка на Пхукет на двоих на неделю на тех же условиях будет стартовать с 260 тыс.рублей.

Если говорить о внутренних направлениях, то здесь особой популярностью пользуется Сочи. В среднем туры берут на пять-семь дней, чтобы успеть покататься на лыжах.

«Четверка» полупансион обойдется в 87 тыс.рублей. Такие данные озвучили NEWS.ru в компании Space Travel.

Что касается майских праздников и еще одних долгих выходных, то специалисты сервиса OneTwoTrip назвали направления, по которым будут самые дешевые перелеты.

Из Москвы бюджетнее всего отправиться в Санкт-Петербург - за билет придется выложить 2600 рублей.

Путешествующим из Санкт-Петербурга доступны бюджетные варианты: в Москву - 2 600 рублей, в Архангельск — 2 900 рублей. Из Новосибирска можно найти очень выгодные перелеты в соседние города и области: до Кемерово получится добраться всего за 1 000 рублей. А из Сургута на майские лучше всего лететь в Курган (от 2 900 рублей за полет в одну сторону) и Тобольск (от 3 400 рублей), пишет "Газета.Ru".