Кличко заявил, что при взрыве склада в Киеве погиб один человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Один человек погиб, трое ранены при взрыве на складе в Киеве, здание разрушено на площади 500 квадратных метров, причины устанавливают, об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«В результате взрыва в одноэтажном складском помещении на территории бывшего завода произошло разрушение здания на площади 500 квадратных метров», - написал Кличко.

Он уточнил, что один человек погиб. Трое пострадавших были извлечены из-под завалов. Поисково-спасательные работы продолжаются.

«Причины взрыва выясняются», - заявил мэр Киева.

Как писал сайт KP.RU, 17 января 2023 года Кличко сообщал, что Германия приняла положительные решения относительно поставок оружия Украине.

31 декабря 2022 года Кличко заявил о взрывах в украинской столице и призвал жителей города оставаться в укрытии.

В субботу, 31 декабря, воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины, а позже местные СМИ сообщили о взрывах в нескольких областях Украины.

Кроме того, ранее в Киеве и Киевской области прогремели несколько взрывов. 29 декабря сообщалось о взрывах в Киеве, Харькове, Одессе и Николаеве.

Через некоторое время Кличко подтвердил информацию о взрывах в украинской столице и также предупредил жителей города о возможных перебоях с электроэнергией.