Юрист Соловьев ответил, могут ли забрать права из-за долгов Фото: Светлана Макеева

Многих автомобилистов волнует вопрос: могут ли лишить их прав управления ТС, если имеются непогашенные долги.

Оказывается, по закону, могут. Об этом гласит статья 67.1 закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве". С 2015 года к гражданам, имеющим долги, могут применить такую меру.

Это могут быть права на машину, воздушное и водное судно, мотоцикл, мопед и другую технику.

- Ограничения вводятся до исполнения требований исполнительного документа в полном объеме либо до возникновения оснований для отмены такого ограничения, - рассказал "Российской газете" доктор юридических наук Иван Соловьев.

То есть, до тех пор пока должник не выплатит все, что причитается, документы ему не вернут.

Но у данной меры воздействия есть исключения, например, если это лишает человека единственного законного источника дохода.

Нельзя ограничить инвалида, и человека (членов его семьи) для которого транспортное средство – единственная возможность добраться до местности, в которой он постоянно проживает.

Если долги погашены, а судимость отсутствует - это вовсе не значит, что можно путешествовать беспрепятственно.

Незнание законов не освобождает от ответственности — это важно помнить всегда. И наличие долгов может стать причиной невыезда, эксперты рассказали, за что могут развернуть на границе, передает Пятый канал.

Ранее юрист рассказал об ошибках, которые порой допускают судебные приставы. Ошибочных взысканий с однофамильцев должников заметно поубавилось, сообщили в Генпрокуратуре России по итогам второй половины минувшего года. Однако по-прежнему происходят случаи, когда законопослушный плательщик вынужден доказывать в инстанциях, что произошла ошибка, и возвращать честно заработанные средства, пишет газета "Известия".

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