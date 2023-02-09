Лингвисты ответили, в каком возрасте детям лучше начинать учить иностранный язык Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Многие родители ломают голову, когда стоит начинать изучать иностранные языки с детьми.

Психолингвист, языковой коуч Екатерина Гайденко и филолог Николай Пронев назвали оптимальный возраст, когда нужно подходить к обучению.

Выбор оптимального возраста зависит от разных причин.

- Наиболее подходящий возраст — от 1,5 до 8,5 года. В этот период мозг и психика ребенка максимально открыты к освоению информации, - говорит Николай Пронев изданию «Спорт экспресс».

Но в любом правиле есть исключения, порой бывает так, что дети не способны к языкам, а вот став взрослыми они с легкостью изучают их.

В свою очередь, Елена Гайденко отметила, что во многом влияют социальные условия, генетика, время, затраченное на изучение языка и мотивация.

- Если вы хотите, чтобы ребенок серьезно относился к изучению, то нужно начинать обучение с 7-9 лет, — говорит эксперт.

Если же у родителей цель вырастить билингва (человека, говорящего и думающего на двух языках), то нужно начинать обучение по специальной программе. В таком случае, нужно жить в таких условиях: дома, например, говорить на английском, а на улице – на русском. Или же 5 дней в неделю мы говорим на русском, а 2 дня на английском.

Лучше всего, чтобы занятие превратилось в хобби и тогда ребенок будет легко осваиваться в новой среде.

При этом, с возрастом человеку сложнее обучаться новым навыкам из-за особенностей функционирования нейронных сетей в мозге. В более зрелом возрасте мозг человека ищет самые простые способы решения примитивных задач, сообщает "360".