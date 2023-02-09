Премьер Словакии: страна поставит Украине истребители, которые просил Зеленский

Премьер-министр Словакии пообещал Зеленскому сделать все возможное, чтобы передать Киеву истребители. Фото: REUTERS

Словакия приложит максимум усилий, чтобы выполнить просьбу украинского лидера Владимира Зеленского о передаче Киеву истребителей МиГ-29. Об этом в четверг 9 февраля заявил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.

Глава словацкого правительства и украинский президент провели личную встречу в Брюсселе, на полях саммита ЕС.

«Украинский президент Владимир Зеленский во время личной встречи в четверг в Брюсселе с премьером Словакии Эдуардом Хегером официально попросил его о поставках истребителей МиГ-29 для защиты от российской агрессии. Глава кабмина ответил ему, что Словакия сделает максимум для того, чтобы выполнить эту просьбу», - пишет портал Teraz.

Хегер пообещал проинформировать словацкую общественность об окончательном решении по поводу передачи Киеву истребителей.

Ранее премьер Португалии назвал невозможной передачу Украине истребителей, объяснив это тем, что все самолеты отправляются на необходимые миссии.

Представители офиса премьер-министра Великобритании также заявили, что Лондон не отправит Украине истребители при угрозе безопасности королевству.

Кроме того, президент США Джо Байден заявил, что не собирается предоставлять истребители Украине.

Тем временем сенаторы Конгресса Соединенных Штатов внесли резолюцию, в которой содержится требование к президенту страны Джо Байдену прекратить оказание военной поддержки Украине.