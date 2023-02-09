Основатель сети магазинов одежды Sela утонул в машине в Латвии

Бизнесмен Борис Остроброд погиб в Латвии, он утонул в озере вместе с автомобилем.Фото: Скриншот из видео / vk.com/iamboss_sb

Бизнесмен Борис Остроброд, один из основателей петербургской сети магазинов одежды Sela стал жертвой несчастного случая. Он утонул в автомобиле. О гибели Остроброда стало известно в четверг, 9 февраля. В социальных сетях об этом сообщил двоюродный брат предпринимателя Аркадий Пекаревский, который является также сооснователем компании.

«Сегодня утром не стало моего брата и учителя», - написал Пекаревский.

Сообщается, что 65-летний Борис Остроброд ехал в автомобиле вдоль озера. Машина соскользнула и упала в воду. Бизнесмен не смог выбраться из салона и утонул. Пока не была обнародована информация о том, почему автомобиль Остроброда изменил траекторию движения и оказался в озере.

Трагедия произошло в Латвии, где Борис Остроброд жил последнее время. По информации Пекаревского, бизнесмена похоронят в Израиле. Ориентировочной датой похорон он назвал 19 февраля.

Напомним, компания Sela была основана в 1991 году. Ее сооснователи – Борис Остроброд и Аркадий Пекаревский. Подробности здесь на KP.RU.