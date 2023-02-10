Автор версии о причастности США к взрывам на трубопроводах отказался выступить в Госдуме

Автор версии о причастности США к взрывам на "Северных потоках" Херш отказался выступить в российской Госдуме. Фото: REUTERS

Публицист из США Сеймур Херш, автор версии о причастности Вашингтона к взрывам на «Северных потоках», ответил отказом на предложение выступить в российской Государственной думе, мотивируя это нежеланием заниматься политикой.

«Большое спасибо, но я занимаюсь историями, а не политикой», - цитирует РИА Новости ответ Херша на предложение депутата Султана Хамзаева.

Напомним, американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш выдвинул версию, что взрывчатку под газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» заложили водолазы Соединенных Штатов в ходе учений НАТО летом прошлого года.

По информации Херша, в конце сентября 2022 самолет ВМС Норвегии сбросил гидроакустический буй, который привел взрывчатку в действие. Журналист подтвердил авторство статьи, но отказался раскрыть свои источники информации.

В Госдепе США назвали «нонсенсом» версию Херша о причастности Вашингтона к диверсии на трубопроводах.