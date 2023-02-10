Госдеп США решает с союзниками, какие просьбы Украины об оружии удовлетворить

В Госдепе США рассказали, как принимаются решения о поставках вооружений Киеву. Фото: REUTERS

В Госдепартаменте США рассказали, каким образом Вашингтон принимает решения о поставках тех или иных вооружений Киеву. Об этом в четверг 9 февраля во время брифинга рассказал официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

По словам Прайса, американская администрация вначале проводит «консультации с украинскими партнерами, чтобы определить, что им требуется в первую очередь». После этого Вашингтон консультируется с партнерами и союзниками, чтобы определить, какими ресурсами каждый из них располагает.

Прайс отметил, что не станет делать заявлений о «какой-либо конкретной системе», чтобы не опережать события.

Ранее глава правительства Словакии Хегер заявил, что страна приложит максимум усилий для выполнения просьбы украинского президента Зеленского о предоставлении истребителей МиГ-29.

Ранее премьер Португалии назвал невозможной передачу Украине истребителей, объяснив это тем, что все самолеты отправляются на необходимые миссии.

Представители офиса премьер-министра Великобритании также заявили, что Лондон не отправит Украине истребители при угрозе безопасности королевству.

Кроме того, президент США Джо Байден заявил, что не собирается предоставлять истребители Украине.