В Госдуме предложили разрешить покупку автомобиля на материнский капитал

В Госдуме предложили разрешить покупку авто за материнский капитал. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россиянам могут разрешить использовать материнский капитал на покупку автомобиля. Такое предложение внесла глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, которая представляет партию КПРФ.

Документ опубликован в электронной базе Госдумы в четверг 9 февраля, он доступен здесь.

Предлагается разрешить покупку за средства материнского капитала автомобиль российского производства. Он должен быть новым и иметь не более восьми пассажирских мест. Кроме того, машина должна быть оформлена в собственность матери или детей. Предлагается также запретить продажу, дарение или отчуждение машины каким-то другим способом в течение трех лет.

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