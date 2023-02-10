В Госдуме предложили разрешить покупку автомобиля на материнский капитал

В Госдуме предложили разрешить покупку авто за материнский капитал.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Россиянам могут разрешить использовать материнский капитал на покупку автомобиля. Такое предложение внесла глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, которая представляет партию КПРФ.
Документ опубликован в электронной базе Госдумы в четверг 9 февраля, он доступен здесь.
Предлагается разрешить покупку за средства материнского капитала автомобиль российского производства. Он должен быть новым и иметь не более восьми пассажирских мест. Кроме того, машина должна быть оформлена в собственность матери или детей. Предлагается также запретить продажу, дарение или отчуждение машины каким-то другим способом в течение трех лет.
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