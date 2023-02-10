The Times: Киев готов нанести удар по Крыму британскими ракетами большой дальности

В Великобритании считают, что Киев готов нанести удары по Крыму при помощи западного оружия дальнего действия. Фото: REUTERS

Киев готов нанести удары по Крыму при помощи ракет большой дальности, которые планирует передать ему Великобритания. Об этом пишет издание The Times, ссылаясь на источники в украинском оборонном ведомстве.

По информации издания, собеседник подтвердил, что слова украинского лидера Зеленского о готовности Украины «вернуть море и горы» при помощи западного оружия большой дальности подразумевает возможность ударов по целям на территории Крыма.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов прокомментировал видеообращение президента Украины к участникам Всемирного экономического форума в Давосе, заявив, что Зеленский не сказал «ничего «своего».

Напомним, в январе конгрессмен США Маккол призвал передать Киеву ракеты ATACMS для ударов по Крыму.

Тем временем депутат Шеремет выразил уверенность, что удары по Крыму ракетами США следует считать объявлением войны. Политик подчеркнул, что подобное развитие событий «плохо обернется» для Вашингтона.

Если Вооруженные силы Украины нанесут удары по Крыму, то российским военным придется нанести «удары возмездия». Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, подчеркнув, что ответ Москвы будет быстрым, жестким и убедительным.