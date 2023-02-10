Flightradar24: американский самолет-разведчик следил за результатом взрыва «Северного потока»

По данным сервиса отслеживания самолетов, американский самолет-разведчик облетел район взрыва на "Северном потоке" почти сразу после инцидента. Фото: REUTERS

Американский самолет-разведчик P-8A Poseidon прибыл в район инцидента на газопроводе «Северный поток» 26 сентября 2022 года ровно через час после взрыва. Данные об этом сохранились на сервисе Flightradar24, который отслеживает передвижение воздушных судов.

Военный эксперт Игорь Коротченко рассказал РИА Новости, что трек американского самолета, сохранившийся на Flightradar24, подтверждает версию американского публициста Херша о причастности к взрывам на «Северных потоках» американских водолазов.

Эксперт рассказал, что передвижения самолета P-8A Poseidon свидетельствуют о том, что в районе взрыва он зафиксировал выход газа из поврежденного трубопровода и проверил, находятся ли в районе инцидента какие-либо корабли и подводные лодки, которые могли бы стать свидетелями происшествия.

Напомним, американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш выдвинул версию, что взрывчатку под газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» заложили водолазы Соединенных Штатов в ходе учений НАТО летом прошлого года.

По информации Херша, в конце сентября 2022 самолет ВМС Норвегии сбросил гидроакустический буй, который привел взрывчатку в действие. Журналист подтвердил авторство статьи, но отказался раскрыть свои источники информации.

В Госдепе США назвали «нонсенсом» версию Херша о причастности Вашингтона к диверсии на трубопроводах.

Автора версии о причастности США к взрывам на трубопроводах пригласили выступить в Госдуме, но публицист отказался, заявив, что он не занимается политикой.