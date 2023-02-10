В Белом доме признали необходимость сотрудничества с Россией в Арктике

В США признали необходимость сотрудничества с Россией в Арктике. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Соединенных Штатах заявили о необходимости обдумать возможность сотрудничества с Россией в Арктике хотя бы по жизненно важным вопросам. Об этом заявил директор российского отдела в совете нацбезопасности США Крис Кофрон.

Чиновник напомнил, что РФ и США на фоне снижения уровня взаимоотношений на фоне украинской ситуации сделали исключение для сотрудничества в космосе и предложил такую же модель взаимодействия для Арктики.

США следует подумать о сотрудничестве с РФ в Арктике по жизненно важным вопросам, заявил

«В космосе мы сделали исключения и сотрудничаем по вопросам жизни и смерти, может быть, такая же модель сработала бы и для Арктики», - цитирует Кофрона РИА Новости.

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Ранее американский астронавт Вуди Хобург заявил, что считает «потрясающим» сотрудничество Соединенных Штатов и России в космосе, которое продолжается, несмотря на «самые тяжелые» времена в двусторонних отношениях государств.

Половина россиян поддерживают сотрудничество России с США и ЕС в космической сфере. Результаты социологического опроса здесь на KP.RU.