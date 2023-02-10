МИД России допускает возможность взаимодействия с ЕС по востребованным направлениям

В МИД России рассказали об условиях сотрудничества с Брюсселем. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Российский МИД допускает возможность взаимодействия с официальным Брюсселем при условии соблюдения некоторых условий. Прежде всего это готовность Брюсселя стать самостоятельным и сыграть свою роль в многополярном мире. Кроме того, направления сотрудничества должны отвечать интересам России. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

«Если в ЕС в итоге задумаются о собственной судьбе и самостоятельной роли в многополюсном мире, будем готовы взаимодействовать с ним по тем направлениям, где это действительно востребовано и отвечает интересам нашей страны», - сказал дипломат в интервью Известиям.

Тем временем в Белом доме признали необходимость сотрудничества с Россией в Арктике.

Ранее американский астронавт Вуди Хобург заявил, что считает «потрясающим» сотрудничество Соединенных Штатов и России в космосе, которое продолжается, несмотря на «самые тяжелые» времена в двусторонних отношениях государств.