В России разрабатывают новые управляемые боеприпасы. Фото: Александр КОЦ

Новые управляемые боеприпасы разрабатывают в госкорпорации «Ростех». Речь идет о боеприпасах с высокой поражающей способностью и точностью, близкой к ста процентам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей корпорации.

Сообщается, что новые боеприпасы смогут практически гарантировано уничтожать военные объекты и технику, в частности, танки Abrams и Leopard, которые Запад планирует передать Украине.

Ранее The Times со ссылкой на источники в украинских кругах сообщил, что Киев готов нанести удар по Крыму британскими ракетами большой дальности.

Ранее сообщалось, что США запретили Украине наносить удары вглубь России.

Тем временем политолог Подберезкин назвал три способа, которыми американцы контролируют HIMARS.

Напомним, в январе конгрессмен США Маккол призвал передать Киеву ракеты ATACMS для ударов по Крыму.

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