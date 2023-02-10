Что произошло в ночь на 10 февраля

Через час после взрыва на "Северном потоке" в районе инцидента появился американский самолет-разведчик. Фото: REUTERS

Американский самолет-разведчик P-8A Poseidon прибыл в район инцидента на газопроводе «Северный поток» 26 сентября 2022 года ровно через час после взрыва. Данные об этом сохранились на сервисе Flightradar24, который отслеживает передвижение воздушных судов.

Бизнесмен Борис Остроброд, один из основателей петербургской сети магазинов одежды Sela стал жертвой несчастного случая в Латвии, где он жил последние годы. Он утонул в автомобиле. О гибели Остроброда стало известно в четверг, 9 февраля.

В США переименовали картину Дега, которая ранее называлась «Русская танцовщица». Теперь она называется «Танцовщица в украинском наряде». Картина находится в Метрополитен-музее в Нью-Йорке, и на официальном сайте музея уже можно увидеть обновленную информацию об этом полотне. Музей переименовал картину после того, как активную кампанию за изменение ее названия развернули проукраинские активисты. Мотивировали они свои требования тем, что в наряде танцовщицы присутствуют желтые и голубые ленты.

В результате землетрясений в Турции в списках погибших значатся уже 17 674 человека, различные травмы получили 72 879 человек. «Из-под завалов за последние сутки живыми удалось вызволить 121 человека», - сказал в эфире турецкого телевидения вице-президент страны Фуат Октай.

Глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс назвал «совершенным и полнейшим нонсенсом» версию американского публициста Сеймура Херша, который считает, что США имеют отношение к диверсии на трубопроводах.

Литва передает Украине зенитные орудия Bofors L70. Речь идет о передаче 36 таких комплексов. Вильнюс также завершил подготовку 15 инструкторов, которые будут обучать украинских военнослужащих обращению с этой военной техникой.

Киев готов нанести удары по Крыму при помощи ракет большой дальности, которые планирует передать ему Великобритания.

Россиянам могут разрешить покупать автомобили за материнский капитал. Это должен быть новый автомобиль российского производства с не более чем восемью пассажирскими местами.

Соединенные Штаты оказались более вовлеченными в украинский конфликт, чем это предполагалось ранее, так как Вашингтон и его союзники предоставляют Киеву данные о месторасположении целей, по которым ВСУ впоследствии наносят удары.

Во время трансляции речи Зеленского перед членами британского парламента в новостном выпуске польского телеканала в титрах под именем украинского президента появилась надпись «президент Великобритании».