Путин рассказал об отказе двигателя своего самолета из-за попадания птицы

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями авиастроительной отрасли призвал авиаторов принимать решения в пользу безопасности и рассказал им случай, когда в его самолете отказал двигатель из-за попадания птицы.

"Самолет уже в небе, попала птица, и один двигатель заглох. У командира спрашиваю: "Что делать?" "Ну, мы дотянем". Я говорю: "Ну, может, лучше развернуться? И сесть в конце концов?", - вспомнил российский лидер.

В результате все завершилось благополучно – самолет приземлился на промежуточном аэродроме.

Напомним, Владимир Путин поздравил работников и ветеранов гражданской авиации страны со 100-летием отрасли. В поздравительной речи глава государства пообещал уделять приоритетное внимание развитию гражданского воздушного флота, укреплению межрегиональных транспортных связей и совершенствованию авиационной инфраструктуры.

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Путин сообщил на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, что правительство РФ создаст национальный проект по беспилотным системам.