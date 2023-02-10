14 человек спасены из-под завалов пятиэтажки после взрыва газа в Новосибирске

Спасатели продолжают расчистку территории от обломков здания Фото: Анна ПАШАГИНА

14 человек спасены из-под завалов пятиэтажного дома в Новосибирске, обрушившегося в результате взрыва бытового газа. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России в пятницу, 10 февраля 2023 года.

"Удалось спасти 14 граждан, включая ребенка, из них 9 человек с разной степенью травм доставлены в медицинские учреждения", - уточнили в ведомстве.

Погибли 13 жильцов, в том числе двухлетний ребенок.

Площадь обрушения составила 200 квадратных метров. Расчистка территории от обломков здания продолжается.

Как ранее писал сайт KP.RU, в результате взрыва бытового газа с последующим обрушением дома в Новосибирске получили различные травмы 22 человека. Им оказана медицинская помощь.

Напомним, в связи с ЧП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".