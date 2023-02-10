Лукашенко угостил чаем от Си Цзиньпина белорусских научных работников и разрешил съесть печенье, потому что они "худенькие"

Александр Лукашенко Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил дипломы доктора наук и аттестаты профессора научным и научно-педагогическим работникам страны. Мероприятие во Дворце Независимости приурочено ко Дню белорусской науки.

В ходе встречи с учеными глава республики угостил их чаем от лидера Китая Си Цизиньпина и призвал попробовать печенье, потому что они "худенькие". Видео со встречи опубликовал телеграм-канал "Пул Первого".

"Слушайте, ну вам принесли чай, это же не мне, так вы его пейте – он же остынет. Это китайский, Си Цзиньпин мне присылает постоянно чай, я вас угощаю. Сам же я не выпью его весь, - обратился Лукашенко к гостям. - Вам конфеты, какие-то тут печенюшки. Не очень советую, но все вы худенькие - вам можно".

Как ранее писал сайт KP.RU, Александр Лукашенко заявил, что сельское хозяйство в Белоруссии рентабельнее, чем торговля нефтью. По его словам, Минск с реализации продуктов питания получил 8,3 млрд долларов дохода. Спрос на продовольствие только увеличивается, так как население планеты растет, добавил глава республики.