Владимир Путин принял участие в открытии нового терминала аэропорта в Новом Уренгое

Дмитрий Артюхов (в центре): «Самый современный аэропорт в мировой Арктике».

9 февраля на Ямале состоялось торжественное открытие нового терминала аэропорта Нового Уренгоя имени И.М. Губкина. В торжественном мероприятии по видеоконференцсвязи принял участие президент России Владимир Путин.

«Сегодня у нас много важных событий, среди них – завершение строительства аэровокзала в Новосибирске и реконструкция аэропорта в Новом Уренгое, – отметил глава государства. - Хочу поблагодарить всех, кто участвовал в реализации этих важных для страны проектов. Инвесторы и управленцы, проектировщики, строители сделали все необходимое, чтобы они были успешно выполнены».

В церемонии открытия терминала приняли участие сотрудники и ветераны аэропорта, работники подрядных организаций, строивших новый терминал, а также представители авиапредприятий, органов местной и региональной власти. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и председатель совета директоров ГК «Ренова» Виктор Вексельберг вручили сотрудникам благодарственные письма за реализацию масштабного проекта, в честь знаменательного события в терминале была открыта памятная доска.

«Активное освоение северных территорий стало возможным во многом благодаря авиации. Здесь еще не было дорог, а вертолеты и самолеты уже доставляли первопроходцев, геологов и строителей наших городов и промыслов, - напомнил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. - Первый аэропорт Нового Уренгоя в 1975 году – это маленькое деревянное здание и грунтовая полоса. Прошло совсем немного времени и у нас сегодня самый современный аэропорт, не побоюсь сказать, в мировой Арктике. Здесь все предусмотрено для комфорта пассажиров и его работников. Выполняем задачу, которую поставил Президент – увеличивать пассажиропоток на внутренних перевозках и сделать все возможное, чтобы люди могли комфортно, без пересадок, добираться на Север по доступным ценам».

Это первый в России проект модернизации аэропортовой инфраструктуры, реализуемый в рамках концессионного соглашения. Модернизация аэропорта проведена без привлечения бюджетных средств. Общий объем частных инвестиций в модернизацию аэропорта Нового Уренгоя составляет 11,5 миллиарда рублей. В проекте использованы средства синдицированного кредита ПАО Газпромбанк и ВЭБ.РФ, в том числе средства ВЭБ.ДВ.

Новый аэропорт станет драйвером развития туризма и повысит привлекательность не только города, но и региона. Авиаузлом газовой столицы пользуются жители Нового Уренгоя и близлежащих районов, множество рейсов выполняются для перевозки вахтовых рабочих. Всего перелеты организованы по 50 направлениям. Пассажиропоток за прошлый год достиг 1 031 640 пассажиров. Мастер-план развития аэропорта предусматривает возможность в будущем увеличить площадь терминала и создать сектор для обслуживания международных рейсов.