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НовостиЗдоровье10 февраля 2023 7:07

Стоматолог посоветовал менять зубную щетку после ОРВИ, чтобы не заразиться повторно

Есть также иные признаки, которые подскажут, что нужно заменить зубную щетку
Елена АКИМОВА
Стоматолог посоветовал менять зубную щетку после ОРВИ, чтобы не заразиться повторно

Стоматолог посоветовал менять зубную щетку после ОРВИ, чтобы не заразиться повторно

Фото: Евгения ГУСЕВА

Зубную щетку нужно менять регулярно, так как на ней скапливаются бактерии. Оптимальный срок – каждые 2-3 месяца. Врач-стоматолог-гигиенист АО «Медицина» Наталия Савинова советует делать это в том числе после каждой перенесенной простуды или ОРВИ.

-После инфекционного и вирусного заболевания бактерии на щетке могут вызвать повторное заражение. Именно поэтому после болезни щетку нужно заменить, - говорит стоматолог "Газета.Ru".

Если щетка упала на пол или попала на любую другу загрязненную поверхность – это тоже повод заменить ее. Иначе предмет не безопасен для зубов и ротовой полости.

Сигналом о замене являются пожелтевшие щетинки, налет и плесень на них.

- Не стоит продлевать срок зубной щетки. Это может привести к ряду проблем: боль и дискомфорт при чистке, кровоточивость десен, образование налета и появление кариеса, - отмечает эксперт.

В настоящий момент можно купить зубную щетку с индикатором, он укажет, когда нужно менять изделие.

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