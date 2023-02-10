Стоматолог посоветовал менять зубную щетку после ОРВИ, чтобы не заразиться повторно Фото: Евгения ГУСЕВА

Зубную щетку нужно менять регулярно, так как на ней скапливаются бактерии. Оптимальный срок – каждые 2-3 месяца. Врач-стоматолог-гигиенист АО «Медицина» Наталия Савинова советует делать это в том числе после каждой перенесенной простуды или ОРВИ.

-После инфекционного и вирусного заболевания бактерии на щетке могут вызвать повторное заражение. Именно поэтому после болезни щетку нужно заменить, - говорит стоматолог "Газета.Ru".

Если щетка упала на пол или попала на любую другу загрязненную поверхность – это тоже повод заменить ее. Иначе предмет не безопасен для зубов и ротовой полости.

Сигналом о замене являются пожелтевшие щетинки, налет и плесень на них.

- Не стоит продлевать срок зубной щетки. Это может привести к ряду проблем: боль и дискомфорт при чистке, кровоточивость десен, образование налета и появление кариеса, - отмечает эксперт.

В настоящий момент можно купить зубную щетку с индикатором, он укажет, когда нужно менять изделие.

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