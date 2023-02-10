Макрон пригрозил лишить Путина высшего звания ордена Почетного легиона

Эммануэль Макрон Фото: REUTERS

Французский лидер Эммануэль Макрон не исключил, что в дальнейшем может принять решение о лишении президента России Владимира Путина звания ордена Почетного легиона. Слова главы Франции приводит агентство France Press.

Макрон назвал это "символическим, но важным вопросом", для которого следует выбрать "подходящий момент".

Напомним, Владимир Путин удостоен Большого креста ордена Почетного легиона в 2006 году, став первым россиянином, обладающем такой наградой.

Орден Почетного легиона был учрежден Наполеоном Бонапартом в 1802 году. Он имеет три степени: кавалер, офицер и командор, а также два достоинства: Большой крест и Великий офицер. Орден присваивается за особые заслуги перед Францией и не может вручаться посмертно. Установлен лимит обладателей ордена: 125 тысяч.