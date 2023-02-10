Андрей Никитин: «Новгородская область – в числе лидеров по динамике роста в рейтинге АСИ по улучшению качества жизни в регионах»

Губернатор Новгородской области, руководитель комиссии Госсовета по социальной политике Андрей Никитин (в центре): «Новгородская область традиционно становится пилотным регионом, где реализуются самые разные проекты, направленные на поддержку людей».

«Сегодня рейтинг был представлен Президенту. По динамике роста позиций в нем, в сравнении с прошлым годом, мы вторые после Московской области. В целом за год мы поднялись на 25 мест - с 63-й на 38-ю позицию. Считаю, это достойный результат и высокая оценка работы региональной команды», – написал Андрей Никитин в телеграм-канале.

Одним из факторов успеха, по признанию Андрея Никитина, стало особое внимание властей региона к развитию социальной сферы. Так, например, выросла удовлетворенность новгородцев при получении социальной поддержки и услуг. Результат – 7 место в рейтинге среди всех регионов по этому показателю.

«Новгородская область традиционно становится пилотным регионом, где реализуются самые разные проекты, направленные на поддержку людей. Радует, что они находят отклик у новгородцев, а в дальнейшем – масштабируются на всю страну», – заявил глава Новгородской области.

К серьезным достижениям губернатор также отнес открытие в Великом Новгороде и Боровичах семейных МФЦ. Новые многофункциональные центры по оказанию социальных услуг предоставили возможность семьям с детьми получать всю необходимую помощь и консультации в формате «одного окна». Это помогло тысячам родителей сэкономить массу времени, которое они могли освободить для общения со своими детьми.

«По решению Президента и при поддержке Правительства РФ Новгородская область вошла в пилотный проект по увеличению охвата пожилых людей и инвалидов системой долговременного ухода. Теперь помощницы по уходу смогут позаботиться более чем о трёх тысячах наших жителей на дому. А при необходимости – воспользоваться услугой социального такси. Стремимся к тому, чтобы в этом году оно появилось во всех наших районах», – подчеркнул Андрей Никитин.

Также глава региона отметил рост благосостояние жителей области. Заметно уменьшилось количество новгородцев с низкими доходами. Сотни граждан смогли выйти из трудной жизненной ситуации за счет социального контракта. Более двух лет он является основным способом оказания адресной помощи малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам. По соглашению с органами соцзащиты, государство предоставляют новгородцам единовременные и ежемесячные выплаты, помощь в трудоустройстве и обучении.

Для удобства граждан в регионе разработано уникальное приложение – «Социальный паспорт Новгородской области». В нем каждый житель региона может узнать, на какие меры социальной поддержки он может рассчитывать и ознакомиться с другой важной информацией.

«Лучшие практики объединены в комплекс мер, а 2023 год объявлен в Новгородской области годом социальной поддержки населения», – подытожил Андрей Никитин.

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Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (Агентство стратегических инициатив, АСИ) — российская автономная некоммерческая организация, которая создана Правительством нашей страны для реализации комплекса мер в экономической и социальной сферах.