Цивилизованную аренду от ДОМ.РФ чаще всего выбирают молодые люди

Заселение дома «Южные кварталы» в Екатеринбурге началось в октябре 2022 года. Более 70% его жителей — молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Фото: ДОМ.РФ

ДОМ.РФ изучил аудиторию квартиросъемщиков в арендном доме «Южные кварталы» в Екатеринбурге. Более 70% жителей — это арендаторы в возрасте от 18 до 35 лет. При этом средний возраст жильцов - от 30 до 33 лет.

Заселение первого арендного проекта ДОМ. РФ в Екатеринбурге началось в октябре 2022 года. В настоящий момент темпы заселения существенно опережают плановые.

— Арендное жилье – формат для активных людей, которые ценят мобильность. Средний возраст наших арендаторов в Екатеринбурге составляет 30 лет, в Воронеже — 32, а в Москве — 33 года. Данные по заселению дома в Екатеринбурге говорят о том, что формат цивилизованной аренды от ДОМ.РФ здесь по достоинству оценили молодые люди. Это обусловлено комплексным сочетанием преимуществ: современной отделкой и наличием необходимой мебели, хорошей транспортной доступностью, удобством планировок, а также качественным сервисом, — отметила директор по развитию арендного жилья ДОМ.РФ Вероника Янушкевич.

Самая многочисленная группа арендаторов в Екатеринбурге — женщины (53%). Большинству квартиросъемщиц от 18 до 25 лет. Мужчины же в основном 25-35 лет. При этом есть прямо пропорциональная зависимость между возрастом арендатора и площадью объекта. Чем старше пользователь жилья, тем большую «квадратуру» он арендует.

Компактные студии выбирают арендаторы до 28 лет — преимущественно, женщины (56%). Арендаторы в возрасте 30 лет предпочитают однокомнатные квартиры. 75% из них – женщины. Мужчины в возрасте 33 лет арендуют преимущественно двухкомнатные квартиры.

Кого в арендных домах мало, так это семей с детьми. Их всего 7%. Это объясняется тем, что формат аренды преимущественно выбирают люди, предпочитающие заниматься карьерой или развивать бизнес. В портрете арендатора есть также «деление» по роду деятельности. Каждый пятый работает в качестве эксперта, 18% — руководители подразделений, а 14% — предприниматели. Среди них лидируют представители сферы маркетинга и рекламы.

В арендных проектах ДОМ.РФ разрешено заселяться с домашними животными. Питомец есть у 21% жильцов. Для арендаторов также предоставляются платные услуги, которыми они активно пользуются: клининг, стирка и глажка белья, аренда пылесоса.

Справка "КП" :

В портфеле ДОМ.РФ на сегодня 16 арендных проектов в семи регионах России. Профинансировано строительство около 10 тысяч квартир и апартаментов. До конца 2025 года планируется запустить арендные проекты в 15 регионах. Все предложения доступны на сайте аренда.дом.рф, в мобильном приложении или по телефону +7 (495) 1-200-200.