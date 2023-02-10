Эксперт рассказал о последствиях для ЕС санкций против российской нефти Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков в беседе с Lenta.ru предупредил, что эмбарго Европейского союза на импорт российской нефти и нефтепродуктов, перевозимых морским путем, и одновременный потолок цен на эту продукцию могут привести к негативным последствиям не только для Москвы, но и для Брюсселя.

Напомним, эмбарго на поставки нефти, перевозимой морским путем из России, вступили в силу 5 декабря прошлого года, а через два месяца заработал предельный потолок цен на такую на уровне 60 долларов за баррель.

Как отметил Юшков, в данном случае речь идет о возможном риске дефицита энергоресурсов в среднесрочной перспективе.

«Санкции на нефть и нефтепродукты пагубны не только для самой России, но и для стран, которые вводят соответствующие ограничения. Это совсем не безболезненная мера, если возникнет дефицит, то государства сами же и пострадают. Впрочем, конечно, не обязательно, что это произойдет», - сказал специалист.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что ведение потолка цен на российскую нефть существенно не скажется на экспорт российской нефти. Как писал RT, в заявлении говорится, что Россия перенаправила потоки на страны, которые не присоединились к данным ограничениям.

Тем временем, французский экспат Александр, живущий и работающий в России уже 20 лет, сказал о том, что россияне не ощутили на себе влияния западных санкций. Как сообщил Телеканал «360», по его словам, эффект от ограничительных мер был смазан из-за больших российских территорий.