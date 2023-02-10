Главный онколог России оценил риск заболеть раком после коронавируса

Коронавирус вряд ли может вызывать рак у пациентов, уверен онколог Каприн Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Главный внештатный онколог Минздрава России, академик Российской академии наук (РАН) Андрей Каприн оценил влияние перенесенного коронавируса на заболеваемость раком у пациентов. Его слова приводит РИА Новости.

По оценке специалиста, коронавирус не способен вызвать онкологическое заболевание у пациента. При этом он уточнил, что подобных исследований еще не проводилось.

"Скорее всего, коронавирус станет как грипп. А может ли грипп вызывать рак? Пожалуй, нет, - аргументировал Каприн. - Мы не видим, что люди, перенесшие COVID-19, чаще других заболевают раком".

Как ранее писал сайт KP.RU, офтальмолог Марина Зимина рассказала о влиянии коронавируса на здоровье глаз. По ее словам, COVID-19 оказывает негативное влияние не только на органы дыхания и другие системы, но и на органы зрения. Так, среди первых выявленных поражений глаза среди пациентов, госпитализированных с коронавирусной инфекцией в Китае, был конъюнктивит.