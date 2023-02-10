ДОМ.РФ интегрировал суперсервис для ИЖС с порталом Госуслуг

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ДОМ.РФ завершил интеграцию суперсервиса для индивидуального жилищного строительства «Строим.дом.рф» с порталом Госуслуг. Это позволит ещё большему числу заинтересованных в строительстве или покупке частного дома россиян в онлайн-формате выбрать качественный проект, проверенного подрядчика и подходящую ипотечную программу.

Чтобы запустить процесс строительства, получить исчерпывающую информацию по необходимым документам и согласованиям, а также персональную консультацию на Госуслугах, необходимо перейти в раздел «Цифровое строительство», кликнув по баннеру «Сервисы и услуги для постройки дома». Далее необходимо пройти опрос робота-помощника Макса.

«Интеграция с Госуслугами – важный момент в развитии суперсервиса, который мы разработали и запустили при поддержке Минстроя России. К этому этапу, основываясь на обратной связи от пользователей и ориентируясь на рыночные тренды, мы существенно расширили функционал платформы, упростили клиентский путь, ввели собственную систему контроля за качеством предлагаемых проектов и усовершенствовали процесс отбора подрядчиков, – отметил управляющий директор ДОМ.РФ по цифровизации и ИТ Николай Козак. - Сейчас наш сервис – это умный помощник, который в режиме одного окна быстро и без бумажной волокиты помогает людям осуществить свою мечту о переезде в собственный дом».

На платформе в настоящий момент представлены более 700 проектов индивидуальных жилых домов, в том числе проекты-победители конкурса ДОМ.РФ на лучший объект ИЖС. Также здесь размещены данные о 140 проверенных подрядчиках, которые готовы возвести дом в среднем за 5 месяцев.

«Главная задача сервиса, запущенного ДОМ.РФ при поддержке Минстроя России, – дать гражданам возможность подобрать оптимальный для себя проект жилья и упростить их взаимодействие с подрядчиками и банками, начиная от получения ипотеки до ввода в эксплуатацию, и при этом значительно сократить сроки прохождения необходимых процедур при возведении частного дома. Интеграция с порталом Госуслуг – еще один важный шаг к удобству граждан, который в конечном итоге позволит сделать этот процесс простым и понятным для каждого», – отметил замглавы Минстроя России Константин Михайлик.