Названы признаки, сигнализирующие о больном сердце Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кардиохирург НМИЦ ТИО имени академика В.И.Шумакова Тимур Халилулин в бесед со «Спорт экспрессом» заявил, что именно сердечно-сосудистые заболевания на протяжении многих лет остаются главными причинами смертей в мире, рассказав о главных признаках, сигнализирующих о больном сердце.

«Проявления заболеваний сердца разнообразны, но чаще всего пациенты обращают внимание на снижение возможности выполнять привычные для себя физические нагрузки - появляется одышка при нагрузке, достаточно быстро проходящая в покое», - заявил специалист.

Среди других признаков больного сердца врач назвал жжение в груди, сжимающие боли за грудиной, а также ощущение тяжести. По его словам, такие симптомы также связаны с выполнением физической нагрузки, такой, как подъем тяжестей, подъем по ступенькам, ускоренная ходьба или же бег. Такие боли проходят в течение десяти минут после прекращения активности.

Халилулин предупредил, что симптомы могут проявляться, если выходишь на холод из теплого помещения. «На поздних сроках заболевания могут развиваться проявления сердечной недостаточности: одышка, возникающая даже в покое, отеки ног, выраженная слабость, увеличение веса, падение артериального давления», - рассказал он.

По его словам, данные признаки не всегда говорят о серьезности болезни сердца, однако должны быть поводом обратиться к врачу. Как отметил эксперт, раннее выявление проблем и профилактика существенно повышают эффективность лечения.