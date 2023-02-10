В ФСБ России заявили, что при помощи почтовых сервисов иностранная разведка собирает данные об участниках СВО Фото: REUTERS

Иностранная разведка использует популярные российские почтовые сервисы для сбора сведений о спецоперации и ее участниках, пишет РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.

"Федеральной службой безопасности РФ с августа 2022 года фиксируются факты использования иностранными спецслужбами популярных российских почтовых сервисов для выведывания и сбора информации, касающейся проведения российскими Вооружёнными силами специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, и о лицах, принимающих в ней непосредственное участие", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, спецслужбы используют адреса электронной почты с похожими доменами органов исполнительной власти России в массовой рассылке. В приложении к письмам они прикрепляют "псевдоофициальный запрос" о сведениях участников СВО, мобилизованных, въехавших в РФ украинцах и иные данные, связанные со спецоперацией.

ФСБ России призывает обращаться для проверки подлинности рассылок на официальные сайты госорганов.

Напомним, Сотрудники ФСБ России поймали в на территории Северо-Кавказского федерального округа очередного агента украинских спецслужб, который за вознаграждение собирался совершить теракт.

В ведомстве отмечают, что в ходе обыска по месту жительства задержанного обнаружены и изъяты готовые к применению средства террора. Под давлением улик преступник дал признательные показания о своих противоправных намерениях.