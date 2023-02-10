Онколог назвал симптомы рака печени

Онколог Зубенко рекомендовал раз в год сдавать биохимический анализ крови для профилактики рака печени Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Врач-хирург, онколог Степан Зубенко в бесед со «Спорт экспрессом» назвал симптомы рака печени, отметив, что, по статистике, ежегодно в мире регистрируется примерно 800 тысяч новых случаев данного заболевания.

«Ранняя диагностика злокачественного заболевания - ключ к успешному лечению», - отметил эксперт.

Главной опасностью рака печени Зубенко назвал не только в повышенную летальности, но и отсутствие симптомов, которое помогают заподозрить заболевание на ранней стадии. Тем не менее, при увеличении размеров новообразования возможно появляться общее недомогание, такие как снижение аппетита, болезненность в правом подреберье, а также потеря веса, которая зачастую значительная.

«Появление образования, которое можно прощупать через брюшную стенку, пожелтение кожных покровов, резкое увеличение размеров живота за счет быстрого накопления жидкости - тревожные симптомы, которые указывают на далеко зашедший процесс», - сказал специалист.

Зубенко также сообщил, что в группу риска входят люди с циррозом печени, а также вирусным гепатитом В или С. Он рекомендовал таким людям проходить скрининговое УЗИ печени не реже, чем раз в полгода. Здоровым же людям, которые не входят в группу риска в виде профилактики онколог посоветовал раз в год сдавать биохимический анализ крови из вены для проверки уровня билирубина, а также четырех печеночных ферментов (АСТ, АЛТ, ЩТ и ГГТ).