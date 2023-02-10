В России за прошедшие сутки выявлено 12 392 случая заболевания коронавирусом Фото: REUTERS

В России по состоянию на пятницу, 10 февраля 2023 года, медики выявили 12 392 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, госпитализированы 1 358 граждан с ковидом. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

"Выздоровело за сутки 7 503 человека, или на 13,6% меньше в сравнении с 9 февраля 2023 года, - говорится в сообщении оперштаба по борьбе с распространением COVID-19. - Умерло за сутки 37 человек".

Оперативный штаб уточнил, что рост количества госпитализаций отмечено в 37 субъектах страны, а уменьшение – в 41 российском регионе.

Как ранее писал сайт KP.RU, главный внештатный онколог Минздрава России, академик Российской академии наук (РАН) Андрей Каприн оценил влияние перенесенного коронавируса на заболеваемость раком у пациентов. По оценке специалиста, COVID-19 не способен вызвать онкологическое заболевание у пациента.