Правительство России поручило Минцифры создать единого оператора мобильной связи в новых регионах РФ Фото: Михаил ФРОЛОВ

Правительство России поручило Министерству цифрового развития создать единого оператора мобильной связи на новых территориях страны, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Правительством поручено Минцифры создать единого оператора мобильной связи, который будет работать на территории четырех новых субъектов», – рассказал он в беседе с ТАСС.

По словам Чернышенко, параллельно Минцифры ведет работу над над интеграцией отраслей связи и IТ-индустрии новых регионов в российское правовое поле. Как отметил зампред правительства, IT-компании ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей смогут всеми действующими в России программами поддержки, в том числе снижение платы за спектр, мораторием на проверки и на лицензионные требования по стандарту связи LTE, пониженной ставкой налога на имущество и земельного налога.

Ранее стало известно, что единственный пока в ДНР оператор мобильной связи «Феникс» будет доступен в роуминге на территории других регионов России.