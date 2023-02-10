Дмитрий Медведев о том, чем отметился Байден на посту президента: "Путает названия и теряется в собственном офисе"

Джо Байден Фото: REUTERS

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал сообщения о том, что президент Соединенных Штатов Джозеф Байден может попытаться переизбраться на второй срок.

На этом фоне российский политик решил перечислить "достижения" американского лидера во время его первого президента.

Медведев, в частности, напомнил, что глава США хранил секретные документы в гараже.

"Путает названия, имена, даты и теряется в собственном офисе, - продолжил перечислять зампред российского Совбеза в своем телеграм-канале. - Потратил на неизвестную рядовым американцам разваливающуюся страну больше ста миллиардов долларов, но сваливает все экономические проблемы США на происки России".

В связи с этим Медведев предположил, что последним "свершением" Байдена может стать развязывание третьей мировой войны, причем не умышленно, а "по рассеянности".

Как ранее писал сайт KP.RU, 80-летний Джозеф Байден допустил в 2022 году множество ляпов. Американские журналисты выбрали из них восемь крупнейших.

В марте глава Белого дома во время речи с осуждением российской спецоперации назвал украинцев "иранцами".

Сразу два июльских ляпа попали в подборку. Первый случай связан с выступлением о правах женщин, когда американский лидер прочитал примечание в телесуфлере. "Конец цитаты, повторите предложение", - произнес Джо.

Второй случай в середине лета связан с визитом в Саудовскую Аравию, где вместо традиционного рукопожатия глава США и наследный принц Мухаммед бин Салман произвели "позорные" удары кулак о кулак.

В сентябре Байден в ходе выступления в американском парламента обратился к конгрессвумен Джеки Валорски, которой к тому моменту уже не было в живых.