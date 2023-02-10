Экс-главу Хабаровского края Фургала приговорили к 22 годам колонии за организацию убийств Фото: Иван Макеев

Суд приговорил бывшего главу Хабаровского края Сергея Фургала к 22 годам заключения по делу об организации убийств конкурентов.

«Назначить наказание в виде 22 лет лишения свободы с дальнейшим отбыванием в колонии строгого режима», – огласил приговор судья Геннадий Цой.

Вместе с тем суд исключил из приговора экс-главе Хабаровского края эпизоды с незаконным приобретением оружия, поскольку по ним истек срок давности. Фургалу также было засчитано в срок время содержания под стражей.

Бывший помощник экс-губернатора Андрей Карепов осужден на 21 год колонии, хабаровский бизнесмен Андрей Палей за убийства конкурентов Фургала получил 17 лет заключения, бывший инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марат Кадыров – 9,5 года колонии.

Как заявили адвокаты экс-главы Хабаровского края, они намерены добиваться отмены приговора и оправдания Фургала.

Напомним, бывшего губернатора Хабаровского края обвинили в организации убийств и покушении на убийство предпринимателей.