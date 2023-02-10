США нашли в сбитом китайском аэростате шпионское оборудование Фото: REUTERS

Китайский аэростат, сбитый над территорией Соединенных Штатов, был оснащен оборудованием для сбора данных, заявили в Государственном департаменте США.

Как передает The New York Times, самолеты ВВС США в ходе слежки за аэростатом выявили, что он оборудован антеннами для приема сигналов связи и определения местонахождения. Кроме того, он был оснащен солнечными панелями – они, как предполагают американские эксперты, питали датчики.

В Госдепе считают, что сбитый объект разработан в рамках программы разведки Китая, которая может быть распространена на 40 стран мира. Компания, разработавшая аэростат, имеет тесные коммерческие связи с Народно-освободительной армией КНР, утверждают в ведомстве.

Напомним, военные США несколько дней наблюдали за аэростатом над северной частью страны, заявив, что он может принадлежать Китаю. В МИД КНР в свою очередь сообщили, что речь идет о гражданском объекте, используемом в научных целях, а также уточнили, что шар серьезно отклонился от маршрута из-за ветра, призывая прекратить спекулировать на тему шпионского аэростата.

Сайт KP.RU разбирался, почему США не сразу сбили китайский аэростат-разведчик.