Глава Кузбасса Сергей Цивилев проверил готовность детских садов после капитального ремонта

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

В Кузбассе по губернаторской программе «Мой новый детский сад» капитально отремонтировали еще два дошкольных учреждения. Детские сады «Чайка» и «Калинка» в Междуреченске откроются в феврале. Их готовность в ходе рабочей поездки проверил глава Кузбасса Сергей Цивилев.

«Это было правильное решение - капитально ремонтировать и полностью переоснащать детские сады, которые расположены в давно построенных микрорайонах и стали родными для нескольких поколений жителей. После модернизации они не уступают тем современным, которые мы возводим в кварталах новостроек. Так за короткий срок мы получаем практически новое дошкольное учреждение, оснащенное самым современным оборудованием в группах, игровых, учебных комнатах и пищеблоке», - рассказал Сергей Цивилев.

Детский сад «Калинка» оснастили современной техникой, сенсорными панелями, в игровых комнатах на первом этаже сделали полы с подогревом, есть современный медицинский блок. А в детсаду «Чайка» оборудовали лабораторию для наблюдения за небесными телами.