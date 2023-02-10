Некоторые немцы принялись обвинять президента Украины Зеленского в отсутствии чувства меры и такта Фото: REUTERS

Читатели немецкого издания Die Welt упрекнули президента Украины Владимира Зеленского в признании давления на канцлера Германии Олафа Шольца ради помощи Украине.

"Мне приходится заставлять его помогать Украине", - заявил глава республики в интервью Der Spiegel.

Читатели издания назвали высказывание Зеленского наглостью.

"Бессовестный! Мы приняли сотни тысяч в украинцев в страну, вложили миллиарды евро, предоставили тренировки и другую поддержку, а он становится все более наглым! С меня хватит. Нужно полностью прекратить всю поддержку!" - пишет один пользователь портала.

Некоторые немцы принялись обвинять Зеленского в отсутствии чувства меры и такта, а также призвали его к мирным переговорам. Несколько других читателей потребовали прекратить поставки помощи Украине.

Напомним, в этом же интервью президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он не планировал выполнять Минские соглашения.

Ранее сайт "КП" писал, что Украина не намерена заключать подобие минских соглашений с Россией об урегулировании конфликта на Донбассе, которые были достигнуты в 2014 и 2015 годах при посредничестве Германии и Франции.

По словам Кулебы, пока Украина сдерживалась, "Россия наращивала". Минский процесс завершился, когда Россия начала спецоперацию в Украине в конце февраля 2022 года, утверждает дипломат.

В связи с этим он отметил, что всему международному сообществу следует внимательно изучить уроки "Минска", чтобы уже сегодня восстановить международный мир и безопасность.