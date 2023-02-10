Цена газа в Европе упала ниже 600 долларов за тысячу кубометров на фоне ожиданий потепления

Цена газа в Европе упала ниже 600 долларов за тысячу кубометров Фото: REUTERS

Цена на газ в Европе опустилась ниже 600 долларов за тысячу кубометров из-за ожиданий трейдеров нового потепления, следует из данных торговых площадок.

Такое резкое падение стоимости голубого топлива в Европе произошло впервые с конца ноября прошлого года. Вместе с тем запасы газа в приемных терминалах европейского региона продолжают сокращаться и находятся на минимальном за последний год уровне.

Напомним, в начале января цены на газ в Европе торговались ниже 800 долларов за тысячу кубометров.

Между тем запасы в подземных хранилищах газа (ПХГ) в Европе упали ниже уровня в 76%, но все еще остаются максимальными для этого периода. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). Заполненность ПГХ стран Евросоюза опустилась до 75,7%, составив 82 миллиарда кубометров газа. Это примерно на 21% выше среднего многолетнего показателя.