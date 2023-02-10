Экономическая независимость и новые возможности российской экономики: ПСБ проводит форум «Просто капитал»

ПСБ в третий раз проводит Российский Форум по финансовой грамотности «Просто Капитал». 9 февраля в рамках форума состоялась практическая конференция «Экономическая независимость как фактор государственного суверенитета». А 11 февраля пройдет образовательный онлайн-трек для малого и среднего бизнеса. На нем будут обсуждаться вопросы повышения финансовой, цифровой и инвестиционной грамотности российских предпринимателей.

Первый день форума открылся пленарной сессией. Представители банковского сообщества, бизнеса и власти обсуждали перспективы развития российской экономики в изменившихся геополитических условиях. В том числе как удержать позиции российского бизнеса на внешних рынках, как обеспечить экономическую безопасность стратегических предприятий.

- В изменившихся условиях бизнесу и основным игрокам, ключевым компаниям надо искать новые варианты своего дальнейшего развития. Старые бизнес-модели перестают работать, сейчас нам надо договориться, каким образом действовать совместно и выходить на создание новых бизнес-моделей. Важно не подстраиваться под новые условия со старыми методами, а разрабатывать новые с опережающими реакциями на то, что происходит, имея в виду обеспечение экономического, технологического и финансового суверенитета страны, - отметил председатель ПСБ Петр Фрадков.

Спикерами конференции от ПСБ выступили заместители председателя банка Антон Дроздов и Юлия Карпова, старший вице-президент, руководитель блока среднего и малого бизнеса Александр Чернощекин, вице-президент, заместитель руководителя блока розничного бизнеса Давыд Коробченко, начальник центра компетенций оборонно-промышленного комплекса Михаил Федорин. Также в дискуссиях приняли участие замминистра экономического развития Максим Колесников, первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика»,общественный омбудсмен в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров Наталья Попова, первый заместитель генерального директора, директор блока по развитию и международному бизнесу Госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров, первый вице-президент ПАО «ТрансКонтейнер» Виктор Марков, вице-президент блока экономики и финансов GloraX Глеб Шурпик, руководитель ФГКУ «Росвоенипотека» Константин Ярославцев и другие представители крупнейших российских компаний и органов власти.

На форуме также прошли открытые сессии. Участники обсуждали, как привлекать финансирование для развития малого и среднего бизнеса и и высокотехнологичных компаний, как развивать рынок частных инвестиций.

Так, на сессии «Как привлечь капитал высокотехнологичным компаниям в России» эксперты отметили, что наша экономика постепенно переходит от сырьевой модели к высокотехнологичной. По данным Минэкономразвития, за последние пять лет объем инвестиций в интеллектуальную собственность, вырос в два раза и сейчас составляет порядка 1 трлн рублей.

Участники сессии «Энергетическая безопасность как элемент развития промышленности» призвали максимально развивать производства внутри страны. По их мнению, чтобы обеспечить энергобезопасность нужен постоянный приток инвестиций в отрасль, в том числе за счет господдержки. Тем не менее полного отказа от международной кооперации достичь невозможно.

Также в рамках конференции прошли сессии «Стабильность транспортной системы для развития деловой среды», «Строительство как драйвер социально-экономического развития страны», «Человеческий капитал как основа инновационного развития и промышленного роста регионов».