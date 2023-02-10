Кремль не видит проблем в возможном лишении Путина французского ордена Почетного легиона Фото: REUTERS

Возможное лишение президента России Владимира Путина французского ордена Почетного легиона не будет проблемой, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Не думаю, что это будет какая-то проблема для президента Путина и что это может стать для него приоритетным вопросом. У него другие приоритетные вопросы, о которых хорошо известно гражданам России», – заявил он, отвечая на вопросы журналистов.

Как отметил пресс-секретарь российского лидера, интенсивность общения президента России с главой Франции Эммануэлем Макроном сейчас не очень сильная.

Напомним, ранее французский президент не исключил, что в дальнейшем может принять решение о лишении Путина звания ордена Почетного легиона.

Президент России был удостоен Большого креста французского ордена Почетного легиона в 2006 году, став первым россиянином, обладающем такой наградой.