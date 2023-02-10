Назначена дата послания Путина Федеральному Собранию

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному Собранию во вторник, 21 февраля 2023 года. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"21 февраля президент России обратится к Федеральному собранию, - отметил Песков. - Состоится это в Гостином дворе".

Как следует из слов пресс-секретаря главы государства, российский лидер затронет тему специальной военной операции на Украине, а также экономические и социальные вопросы.

Дмитрий Песков уточнил, что список категорий граждан, приглашенных на мероприятие будет расширен. В частности, в него войдут участники спецоперации.

Напомним, президент России Путин во время пресс-подхода заявил журналистам, что послание Федеральному собранию состоится в начале 2023 года. Путин объяснил отсутствие послания президента в 2022 году тем , что динамика событий очень большая. Поэтому сложно было зафиксировать в момент времени результаты и конкретные планы на ближайшее время.